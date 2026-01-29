Хакан Фидан раскрыл цель возможного удара Израиля по Ирану

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что основной целью возможной атаки Израиля на Иран будет уничтожение критически важных возможностей вооруженных сил исламской республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Хакан Фидан заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Я думаю, что главной целью Израиля будет уничтожить некоторые критически важные возможности иранской армии", - сказал он.

Комментируя вопрос о возможном желании Израиля сменить режим в Иране, он отметил, что, возможно, "они хотели бы это сделать, но неизвестно, смогут ли". "Это зависит от народа, а не от внешнего военного вмешательства. И иранский народ во время войны и атаки извне, особенно со стороны Израиля, всегда объединяется вокруг своих лидеров", - указал глава турецкого МИД.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что в случае агрессии со стороны Ирана Израиль ответит этой стране "беспрецедентной силой".