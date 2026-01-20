https://news.day.az/world/1810551.html Израиль предупредил Иран В случае агрессии со стороны Ирана Израиль ответит этой стране беспрецедентной силой. Как передает Day.Az со ссылкой на портал Ynet, об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в своём выступлении в Кнессете. "Как бы ни сложились события, Иран не сможет вернуться к прежнему состоянию", - добавил Нетаньяху.
Израиль предупредил Иран
В случае агрессии со стороны Ирана Израиль ответит этой стране беспрецедентной силой.
Как передает Day.Az со ссылкой на портал Ynet, об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в своём выступлении в Кнессете.
"Как бы ни сложились события, Иран не сможет вернуться к прежнему состоянию", - добавил Нетаньяху.
Ранее Нетаньяху предупредил президента США Дональда Трампа не бить по Исламской Республике.
