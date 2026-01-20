Израиль предупредил Иран

В случае агрессии со стороны Ирана Израиль ответит этой стране беспрецедентной силой.

Как передает Day.Az со ссылкой на портал Ynet, об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в своём выступлении в Кнессете.

"Как бы ни сложились события, Иран не сможет вернуться к прежнему состоянию", - добавил Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху предупредил президента США Дональда Трампа не бить по Исламской Республике.