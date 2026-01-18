Нетаньяху предупредил Трампа о рисках удара по Ирану
Решение президента США Дональда Трампа не наносить удары по Ирану могло быть связано с предупреждением от израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios.
По данным издания, Нетаньяху заявил Трампу, что Израиль не готов к возможному ответному удару со стороны Ирана, особенно учитывая ограниченные силы США в регионе, которые не смогут эффективно перехватывать иранские ракеты и беспилотники.
Источник, близкий к премьер-министру Израиля, подчеркнул, что Нетаньяху считает текущий план США недостаточно эффективным и сомневается в его способности достичь желаемого результата.
Телефонный разговор между лидерами состоялся 14 января, когда ожидалось нанесение авиаударов по Ирану. В этот же день крон-принц Саудовской Аравии Мухаммед Салман также обратился к Трампу с просьбой воздержаться от ударов, сославшись на риски для региональной безопасности, отмечает Axios.
Напомним, что в конце декабря 2025 года в Иране начались протесты, вызванные девальвацией национальной валюты.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре