Многовековая преемственность и живая сила азербайджанского искусства

В Международном центре мугама в Баку прошел концерт "Вечер мугама", посвященный богатым традициям национального искусства, одного из важнейших символов духовного наследия страны, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Мугам занимает особое место в культуре азербайджанского народа, отражая его философию, мировоззрение, эмоциональную глубину и историческую память. Не случайно азербайджанский мугам включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, что подчеркивает его уникальную художественную ценность и мировое значение.

В концертной программе выступили ханенде - заслуженный артист Илькин Ахмедов, а также Миралам Мираламов, Гюнай Имамвердиева, Мурад Лачин, Мурад Кенгерли и Тамара Мурадова. Каждый из исполнителей представил собственную интерпретацию классических мугамных форм, продемонстрировав тонкое чувство стиля.

В исполнении ханенде прозвучали такие мугамы и теснифы, как "Баяты-Шираз", "Сегях" и "Дилькеш", в которых отражены многовековая преемственность и живая сила искусства мугама. Музыкантов сопровождал ансамбль инструменталистов: Ровшан Гурбанов (тар), Джейхун Мурадов (кяманча), заслуженная артистка Тарана Алиева (канун), Рафаэль Аскеров (балабан), Амиль Мустафаев (нагара), Васиф Юсибли (уд) и Кямран Новрузов (бас-тар). Их мастерство придало выступлениям особую выразительность и глубину.

Вечер, встреченный овациями зрителей, стал очередной культурным событием по сохранению, развитию и популяризации азербайджанского мугамного искусства.

