ФБР закрыло культовый хакерский форум

Правоохранительные органы США прекратили работу хакерского форума RAMP, который считался одной из немногих площадок, где открыто продвигалось вымогательское программное обеспечение. Ресурс использовался для торговли вредоносным ПО, оказания хакерских услуг и поиска партнеров для участия в вымогательских схемах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Хакер.ru".

В конце января 2026 года как основной сайт форума, так и его версия в сети Tor стали недоступны и начали отображать уведомление о конфискации. В сообщении указано, что операция проведена при участии ФБР совместно с прокуратурой США по Южному округу Флориды и подразделением по компьютерным преступлениям Министерства юстиции США.

Официальных комментариев от ведомств пока не опубликовано, однако DNS-записи домена были переведены на серверы ns1.fbi.seized.gov и ns2.fbi.seized.gov, которые используются ФБР при изъятии интернет-ресурсов. Неизвестно, получили ли следователи доступ к пользовательским базам данных и внутренней информации форума.

Конфискацию площадки подтвердил на форуме XSS бывший администратор RAMP под псевдонимом Stallman. Он заявил, что власти установили контроль над ресурсом, что поставило точку в его многолетней работе над созданием форума, риск закрытия которого, по его словам, был изначально очевиден.

RAMP начал работу в июле 2021 года после того, как ряд крупных русскоязычных хакерских форумов запретили рекламу вымогательского ПО на фоне давления западных правоохранительных органов после атаки группировки DarkSide на компанию Colonial Pipeline.