ФБР закрыло культовый хакерский форум - ФОТО
Правоохранительные органы США прекратили работу хакерского форума RAMP, который считался одной из немногих площадок, где открыто продвигалось вымогательское программное обеспечение. Ресурс использовался для торговли вредоносным ПО, оказания хакерских услуг и поиска партнеров для участия в вымогательских схемах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Хакер.ru".
В конце января 2026 года как основной сайт форума, так и его версия в сети Tor стали недоступны и начали отображать уведомление о конфискации. В сообщении указано, что операция проведена при участии ФБР совместно с прокуратурой США по Южному округу Флориды и подразделением по компьютерным преступлениям Министерства юстиции США.
Официальных комментариев от ведомств пока не опубликовано, однако DNS-записи домена были переведены на серверы ns1.fbi.seized.gov и ns2.fbi.seized.gov, которые используются ФБР при изъятии интернет-ресурсов. Неизвестно, получили ли следователи доступ к пользовательским базам данных и внутренней информации форума.
Конфискацию площадки подтвердил на форуме XSS бывший администратор RAMP под псевдонимом Stallman. Он заявил, что власти установили контроль над ресурсом, что поставило точку в его многолетней работе над созданием форума, риск закрытия которого, по его словам, был изначально очевиден.
RAMP начал работу в июле 2021 года после того, как ряд крупных русскоязычных хакерских форумов запретили рекламу вымогательского ПО на фоне давления западных правоохранительных органов после атаки группировки DarkSide на компанию Colonial Pipeline.
