В Мингячевире пройдет турнир по гребле 31 января Федерация каноэ и гребли Азербайджана проведет турнир "Кубок Федерации" по гребле на концепт-тренажере. Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию. Соревнования пройдут в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире.
В Мингячевире пройдет турнир по гребле
31 января Федерация каноэ и гребли Азербайджана проведет турнир "Кубок Федерации" по гребле на концепт-тренажере.
Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию.
Соревнования пройдут в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире. В них примут участие более 30 спортсменов, представляющих Баку и Мингячевир.
Отметим, что соревнования на концепт-тренажерах проводятся в специальных спортивных залах, предназначенных для гребли в закрытых помещениях, и широко распространены в мире. В прошлом году подобный турнир в Азербайджане состоялся впервые.
