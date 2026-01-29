В Мингячевире пройдет турнир по гребле

31 января Федерация каноэ и гребли Азербайджана проведет турнир "Кубок Федерации" по гребле на концепт-тренажере.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию.

Соревнования пройдут в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире. В них примут участие более 30 спортсменов, представляющих Баку и Мингячевир.

Отметим, что соревнования на концепт-тренажерах проводятся в специальных спортивных залах, предназначенных для гребли в закрытых помещениях, и широко распространены в мире. В прошлом году подобный турнир в Азербайджане состоялся впервые.