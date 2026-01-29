Выручка Microsoft выросла

Компания Microsoft отчиталась за очередной квартал.

Для нее 31 декабря закончился второй квартал 2026 финансового года, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

И закончился он неидеально. Выручка выросла на 17%, до 81,3 млрд долларов, но важно, что этот рост в первую очередь был обусловлен облачными сервисами и сервисами искусственного интеллекта.

К примеру, игровое подразделение показало спад на 9%, хотя, учитывая, что это лишь 623 млн долларов, его влияние на общие показатели мизерно, ведь это менее 1% от общей выручки.

Наибольшее падение выручки в этом сегменте зафиксировано для аппаратного обеспечения. Проще говоря, продажи консолей и аксессуаров к ним рухнули на 32% по сравнению с прошлым годом.