Samsung представила дешевый смартфон с большой батареей

Компания Samsung Electronics представила бюджетный смартфон Galaxy A07 5G. Об этом сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смартфон получил 6,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 800 нит.

За производительность устройства отвечает 6-нм чипсет MediaTek Dimensity 6300 с поддержкой 5G, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и встроенной памятью до 128 ГБ с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп размещена в U-образном вырезе, а основная на 50 Мп дополнена 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Главной особенностью Samsung Galaxy A07 5G стал аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Среди прочих особенностей отмечается наличие сканера отпечатков пальцев в кнопке включения, разъема для наушников, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS и разъема USB Type-C. Корпус устройства толщиной 8,2 мм и весом 199 г. защищен от пыли и брызг воды по стандарту IP54.

Также отмечается, что смартфон работает под управлением оболочки One UI 8.0 и гарантированно будет поддерживаться шесть лет обновлениями ПО.

Samsung Galaxy A07 5G пока представлен только на Филиппинах по цене от 8,2 тыс. песо.