Стоимость золота установила новый рекорд

Стоимость февральского фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $5 350 за тройскую унцию.

Как передает Day.Az, это следует из данных опубликованных на сайте торговой площадки.

Цена на золото увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,22% и составила $5 353,08 за тройскую унцию.

Чуть позже стоимость золота вновь возросла на +2,69% и достигла $5 382,52 за тройскую унцию.