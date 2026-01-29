США впервые передали Венесуэле один из захваченных танкеров

Власти Соединенных Штатов передадут Венесуэле один из танкеров, который был задержан ранее в январе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По данным собеседников агентства, речь идет о супертанкере Sophia, который был задержан 7 января в международных водах в Карибском море. Как подчеркивает Reuters, это первый из перехваченных танкеров, который администрация США вернула Венесуэле. Они не пояснили, на каком основании было принято это решение.

Когда судно под флагом Панамы было задержано, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пояснила, что оно не принадлежало ни одной стране. На следующий день Морская администрация Панамы сообщила, что Sophia была исключена из национального реестра судов еще в январе 2025 года.

Всего с декабря 2025 года власти США задержали в Карибском море и Северной Атлантике семь танкеров.