Такер Карлсон заявил об "угрозе распада США"

Беспорядки в американских городах могут свидетельствовать о начале распада США.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналист Такер Карлсон в эфире своего YouTube-канала.

"Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны. Это один из самых серьезных моментов в нашей жизни", - считает Карлсон.

Журналист утверждает, что происходящие в Миннеаполисе антимигрантские рейды и протесты олицетворяют хаос: "Это худшее развитие событий".