https://news.day.az/world/1812612.html Такер Карлсон заявил об "угрозе распада США" Беспорядки в американских городах могут свидетельствовать о начале распада США. Как передает Day.Az, об этом сказал журналист Такер Карлсон в эфире своего YouTube-канала. "Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны. Это один из самых серьезных моментов в нашей жизни", - считает Карлсон.
Такер Карлсон заявил об "угрозе распада США"
Беспорядки в американских городах могут свидетельствовать о начале распада США.
Как передает Day.Az, об этом сказал журналист Такер Карлсон в эфире своего YouTube-канала.
"Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны. Это один из самых серьезных моментов в нашей жизни", - считает Карлсон.
Журналист утверждает, что происходящие в Миннеаполисе антимигрантские рейды и протесты олицетворяют хаос: "Это худшее развитие событий".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре