В Баку два человека отравились угарным газом

В Баку два человека отравились угарным газом, один из них скончался. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в Низаминском районе. Проживавшие в съёмной квартире Имран Ганбаралиев и Рамазан Мамиев отравились угарным газом. Рамазан Мамиев скончался, Имран Ганбаралиев был доставлен в Клинический медицинский центр.