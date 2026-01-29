https://news.day.az/society/1812644.html В Баку два человека отравились угарным газом В Баку два человека отравились угарным газом, один из них скончался. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в Низаминском районе. Проживавшие в съёмной квартире Имран Ганбаралиев и Рамазан Мамиев отравились угарным газом. Рамазан Мамиев скончался, Имран Ганбаралиев был доставлен в Клинический медицинский центр.
В Баку два человека отравились угарным газом
В Баку два человека отравились угарным газом, один из них скончался.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в Низаминском районе.
Проживавшие в съёмной квартире Имран Ганбаралиев и Рамазан Мамиев отравились угарным газом.
Рамазан Мамиев скончался, Имран Ганбаралиев был доставлен в Клинический медицинский центр.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре