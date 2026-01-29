В Баку два человека отравились угарным газом

В Баку два человека отравились угарным газом, один из них скончался.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в Низаминском районе.

Проживавшие в съёмной квартире Имран Ганбаралиев и Рамазан Мамиев отравились угарным газом.

Рамазан Мамиев скончался, Имран Ганбаралиев был доставлен в Клинический медицинский центр.

По факту проводится расследование.