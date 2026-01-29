https://news.day.az/society/1812693.html На дороге Зыхский круг - Аэропорт снижена скорость Из-за дождливой погоды, установившейся в Баку, на дороге от Зыхского круга в сторону аэропорта на отдельных полосах снижено ограничение скорости до 20 км/ч. Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
Из-за дождливой погоды, установившейся в Баку, на дороге от Зыхского круга в сторону аэропорта на отдельных полосах снижено ограничение скорости до 20 км/ч.
Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
В ведомстве уточнили, что в связи с погодными условиями были обновлены электронные табло с информацией о скорости, а также размещены предупреждающие знаки "скользкая дорога".
Водителей призывают соблюдать установленный скоростной режим.
