На дороге Зыхский круг - Аэропорт снижена скорость

Из-за дождливой погоды, установившейся в Баку, на дороге от Зыхского круга в сторону аэропорта на отдельных полосах снижено ограничение скорости до 20 км/ч.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

В ведомстве уточнили, что в связи с погодными условиями были обновлены электронные табло с информацией о скорости, а также размещены предупреждающие знаки "скользкая дорога".

Водителей призывают соблюдать установленный скоростной режим.