Евросоюз и Азербайджан начали подготовку нового железнодорожного проекта

Европейский союз и Азербайджан совместно с Европейским инвестиционным банком договорились начать работы по подготовке технико-экономического обоснования железнодорожного проекта в Нахчыване.

Как передает Day.Az со ссылкой на представительство ЕС в Азербайджане, сообщается, что эта железная дорога станет частью более масштабного Среднего коридора, направленного на соединение Европы и Центральной Азии, с планируемым сроком транзитных перевозок в 15 дней.

В представительстве отметили, что реализация приоритетных проектов с использованием инновационных финансовых инструментов, наряду с двусторонними и региональными программами поддержки, укрепит экономические связи между ЕС и Азербайджаном.

"Проекты также поддержат усилия страны по диверсификации экономики, развитию региональных связей, созданию компетенций и рабочих мест, а также инклюзивному и устойчивому развитию сельских районов", - подчеркнули в ведомстве.