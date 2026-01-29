В Баку из квартиры похищены драгоценности на крупную сумму

В полицию поступила информация о совершении кражи в Ясамальском районе Баку: неизвестное лицо, проверяя входные двери квартир и обнаружив, что одна из них открыта, проникло в жильё и совершило кражу.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, женщина, чтобы не привлекать внимание, сменила одежду и таким способом украла из одной квартиры 900 манатов наличными, а также драгоценности на сумму 38 800 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Ясамальского районного управления полиции по подозрению в совершении преступления была задержана Матанат Гусейнова. При ней была обнаружена и изъята часть похищенных драгоценностей, они были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

По факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о краже. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по установлению местонахождения оставшейся части похищенного имущества и выяснению других обстоятельств дела.

"Гражданам рекомендуется не оставлять входные двери квартир открытыми, внимательно относиться к безопасности личного имущества и при возникновении подозрительных ситуаций немедленно сообщать в полицию", - отметили в МВД.