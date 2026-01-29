В Мексике прошла конференция, посвященная Всемирному дню тюркской языковой семьи

28 января в Мексике при совместной организации посольств Азербайджана, Турции и Казахстана, а также Центра турецкой культуры имени Юнуса Эмре в Мехико состоялась конференция, посвященная Всемирному дню тюркской языковой семьи, на тему "Тюркская языковая семья: от первых письменных текстов до современности".

Как сообщает Day.Az, выступивший на мероприятии чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев подчеркнул значение общего языка как неотъемлемой части культуры и важного фактора, объединяющего народы. Он отметил, что провозглашение 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, прошедшей в 2025 году в Самарканде, является знаковым событием и важным шагом в признании тюркского языка частью мирового культурного разнообразия.

Посол сообщил, что Азербайджан с первых дней поддерживает инициативы, направленные на сохранение, развитие и международное продвижение семьи тюркских языков. Он добавил, что тезис Президента Азербайджана Ильхама Алиева "наша семья - это тюркский мир" отражает не только принадлежность, но и ответственность, а также подчеркивает единство, основанное на общей истории, культурной памяти и ценностях.

В завершение С.Фаталиев отметил, что для популяризации богатства семьи тюркских языков одного памятного дня недостаточно - необходима системная и постоянная работа, а также развитие языковой дипломатии.

Посол Турции Мурат Селим Эсенли и посол Казахстана Алмурат Турганбеков заявили, что учреждение Всемирного дня тюркской языковой семьи открывает новые возможности для укрепления связей между странами, а богатство и разнообразие тюркского мира, объединенного общей историей и культурой, прокладывает путь к светлому будущему. Также была подчеркнута важность сотрудничества в рамках Организации тюркских государств для сохранения и продвижения тюркских языков.

Затем профессор Мехмет Неджати Кутлу, читающий лекции по тюркскому языку и культуре в Институте Юнуса Эмре, рассказал о древнетюркских письменных памятниках - Орхон-Енисейских надписях, об их расшифровке датским ученым Вильгельмом Томсеном в 1893 году, развитии тюркских алфавитов, тюркоязычных народах, географии их расселения и общих словах тюркских языков.

Мероприятие продолжилось сессией вопросов и ответов.

В конференции также приняли участие представители Министерства иностранных дел Мексики, парламента страны, дипломатического корпуса и Национального автономного университета Мексики (UNAM).