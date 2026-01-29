Сегодня исполняется 101 год со дня рождения Тофика Бахрамова

Сегодня исполняется 101 год со дня рождения самой известной фигуры в истории азербайджанского футбола Тофика Бахрамова.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, всемирно известный азербайджанский арбитр родился 29 января 1925 года в Агдаме. В 15-летнем возрасте он начал футбольную карьеру и выступал за молодежную команду "Спартака", а затем перешел в клуб "Нефтяник", ныне известный как "Нефтчи". Однако карьера футболиста оказалась недолгой из-за тяжелой травмы ноги.

После повреждения Бахрамов не расстался с футболом и решил продолжить путь в качестве арбитра. Уже в 1951 году, в возрасте 26 лет, он начал получать назначения на матчи чемпионата СССР, а спустя 14 лет был удостоен звания судьи международной категории.

Мировую известность Тофик Бахрамов получил после приглашения на чемпионат мира 1966 года в Англии. Он был назначен линейным арбитром на финальный матч турнира между сборными Англии и Германии на стадионе "Уэмбли". Именно Бахрамов вошел в историю как судья, участвовавший в принятии решения о засчитанном голе Джеффа Херста, который впоследствии был признан правильным. За это историческое решение он стал единственным линейным арбитром в мире, удостоенным награды "Золотой свисток", которую ему вручила королева Великобритании вместе с уменьшенной копией "Золотой богини".

На чемпионате мира 1966 года Бахрамов отработал один матч в качестве главного арбитра и три встречи в роли линейного судьи. Четыре года спустя он был назначен на три матча чемпионата мира в Мексике, а также входил в судейские бригады чемпионатов Европы 1968 и 1972 годов.

Он стал первым арбитром из СССР, назначенным на финал еврокубков, обслужив в 1972 году матч Кубка УЕФА между "Вулверхэмптоном" и "Тоттенхэмом". В том же году Бахрамов судил финал Межконтинентального кубка "Аякс" - "Индепендьенте", а ранее работал линейным арбитром в матче "Эстудиантес" - "Манчестер Юнайтед".

Вклад Тофика Бахрамова в развитие азербайджанского футбола был значительным. Завершив судейскую карьеру в 1975 году, он активно участвовал в подготовке нового поколения арбитров. В 1992 году Бахрамов стал первым председателем Судейского комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), а позднее был назначен генеральным секретарем АФФА.

В знак признания заслуг имя Тофика Бахрамова было присвоено главному спортивному стадиону страны - Республиканскому стадиону, на территории которого установлен памятник легендарному арбитру, впервые в мире воздвигнутый в честь судьи. Также о нем был снят документальный фильм.

Отметим, что Тофик Бахрамов скончался 26 марта 1993 года.