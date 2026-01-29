Футболисты "Карабаха" получат премию

Как сообщалось ранее, "Карабах" в гостях встретился с "Ливерпулем" в 8-м туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА и потерпел поражение со счетом 0:6. Хотя "Карабах" в последнем туре уступил "Ливерпулю", руководство клуба выплатит футболистам солидные премии за выход команды в плей-офф.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, еще заранее было обещано, что в случае выхода в плей-офф каждый футболист получит по 200 тысяч манатов.

Отметим, что игроки основного состава получат эту сумму в полном объеме. Вышедшие на поле по ходу матча получат 75% премии, а футболисты, включённые в заявку на игру, - 50%.