Xiaomi выпустила смартфон с самой большой батареей в истории

Xiaomi представила Redmi Turbo 5 Max. Это первый смартфон компании с большой батареей и новейшим чипом MediaTek Dimensity 9500s, сообщает ITHome.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ключевой особенностью модели стал аккумулятор емкостью 9000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Также в устройстве предусмотрена реверсивная зарядка с выходной мощностью до 27 Вт, что позволяет использовать устройство в качестве внешнего пауэрбанка.

Redmi Turbo 5 Max оснащен 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, пиковой яркостью до 3500 нит и частотой 120 Гц.

Среди прочих особенностей отмечается наличие подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев, защиты от пыли и воды по стандарту IP69 и основной камеры с разрешением 50 Мп, которая дополнена ультраширокоугольным модулем на 8 Мп. Устройство предлагается в четырех конфигурациях памяти. Базовая версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителя оценена в 2199 юаней.

Также компания представила более доступный Redmi Turbo 5 с уменьшенной емкостью аккумулятора и менее производительным чипсетом Dimensity 8500 Ultra.