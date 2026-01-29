В Лос-Анджелесе разоблачили армянскую мошенническую схему на миллиарды долларов

Автор: Ибрагим Алиев

Недавно разоблаченное мошенничество сомалийской диаспоры на сотни миллионов в Миннесоте побудило другие штаты и их жителей провести собственные локальные расследования с целью выявления фактов присвоения денег американских налогоплательщиков. Как выяснилось, повсюду работает одна и та же проверенная схема и в одной из них замешаны армяне.

Администратор Центров услуг Medicare и Medicaid (CMS) доктор Мехмет Оз является тем, кто сумел раскрыть армянскую мошенническую схему в самом центре Калифорнии - Лос-Анджелес, где, как известно, сильная диаспора под покровительством ANCA.

Прогуливаясь по улицам Ван-Найса, доктор Оз указал на поразительный факт: здесь в радиусе четырех кварталов находятся аж 42 хосписа! Хоспис - это медицинское учреждение, обеспечивающее паллиативную помощь тяжелобольным людям в терминальной (последней) стадии, направленную на максимально комфортное доживание, купирование боли, психологическую, социальную и духовную поддержку пациента и его семьи. В хосписе не лечат болезнь, а улучшают качество оставшейся жизни.

"Либо здесь все массово умирают, либо это проверенная мошенническая схема, частью которой все хотят быть", - сказал Оз.

Всеми этими учреждениями заведуют армяне - надписи на кириллице или армянском. Внутри - никого. Никаких реальных пациентов или медперсонала. Окна зачастую заколочены.

"Это не легальные поставщики паллиативной помощи в конце жизни. Мошенники регистрируют фиктивные адреса хосписов и выставляют счета Medicare - федеральной государственной программе медицинского страхования за услуги, которые никогда не оказывались. Зачастую это делается за счет пациентов, которые либо вообще не существуют, либо вовсе не находятся в терминальной стадии заболевания", - рассказывает администратор Medicare.

Есть один раскрытый случай, когда у Medicare было похищено 16 млн. долларов. Организатор получил всего лишь два года тюремного заключения. В целом, по оценке Оза, объем мошенничества в сфере хосписов и ухода на дому только в округе Лос-Анджелес достигает 3,5 миллиарда долларов.

Следователи полагают, что схема армянской мафии охватывает сотни завербованных коррумпированных врачей, которые фальсифицируют терминальные диагнозы, обманывают или подкупают пациентов, чтобы получить их номера Medicare, и записывают примерно 100 тысяч человек в фиктивные программы.

Расследование доктора Оза набрало миллионы просмотров в соцсетях и многие комментаторы называют происходящее "лишь верхушкой айсберга", которая, по их словам, затмевает даже недавние скандалы в Миннесоте.

Впрочем, схема не отличается от того, что делали сомалийцы. Там, напомню, был вскрыт масштабный механизм хищения средств федеральных программ питания для детей. Ключевым эпизодом стало дело некоммерческой организации Feeding Our Future, через которую в структуры штата и федеральные ведомства массово подавались заявки на компенсацию расходов за якобы предоставленные бесплатные обеды малообеспеченным детям.

По версии федеральных прокуроров США, десятки аффилированных организаций систематически завышали число получателей помощи, указывали фиктивные адреса пунктов питания и отчитывались о тысячах детей, которых в реальности не существовало или которым питание фактически не предоставлялось. Деньги перечислялись из федерального бюджета, после чего выводились через подставные компании и тратились на недвижимость, дорогие автомобили и предметы роскоши.

Общий ущерб, зафиксированный в обвинительных заключениях, составил около 250 миллионов долларов. Это именно та сумма, которая фигурирует в судебных документах и ордерах на конфискацию.

Сомалийцы, многие из которых являются нелегалами, все отрицали, обвиняя власти в расизме, сексизме, исламофобии, дискриминации, из-за чего чиновники, пытавшиеся остановить выплаты и проверить документы, сталкивались проблемами, парализующими надзор.

Тем не менее, в рамках этого дела обвинения были предъявлены более чем 70 лицам - владельцам фиктивных кейтерингов, руководителям НКО, бухгалтерам и посредникам, включая представителей диаспоры. Позже в штат были переброшены агенты ICE, которые начали массовые аресты нелегалов.

Армянская диаспора, впрочем, не отстает от сомалийской. Как только расследование доктора Оза получило широкий охват, ANCA выступило именно с теми же обвинениями в его адрес - расизм, ненависть, дискриминации. Атакуют лоббисты и деятельность Мехмета, называя его мошенником.

Учитывая, что схема хищений и линия оправданий полностью повторяют миннесотский сценарий, нет сомнений, что речь идет о системном организованном мошенничестве. Попытки прикрыться обвинениями в "расизме", "ненависти" и "дискриминации" - это уже знакомый прием, отработанный ранее сомалийской диаспорой и теперь дословно воспроизводимый армянскими лоббистами.

Практика показывает, что подобные крики используются исключительно для одного - затянуть расследование или загнать его в тупик, чтобы выиграть время для зачистки следов. В Миннесоте этот трюк не сработал. Будем надеяться, что не сработает в Калифорнии, хоть он и "голубой штат", наполненный продажными демократами, у которых деловые отношения с ANCA. Неспроста Глендейл на 78% армянский.

Трамп уже показал, что кража федеральных средств для него - красная линия. И если сомалийский кейс закончился не словами, а наручниками, то и армянские кварталы Лос-Анджелеса вряд ли останутся вне поля зрения федеральных структур. Пусть армянское лобби теперь нервничает и по этому поводу. Агенты ICE будут мерещиться им повсюду.