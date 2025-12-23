Агент армянского лобби в США оказался в центре крупного скандала

Автор: Ибрагим Алиев

В США разразился крупный скандал с отмыванием государственных средств, в центре которого фигурирует один из агентов армянского лобби, губернатор штата Миннесота Тим Уолз. И да - он байденовский демократ.

Уолз по своей сути такой же продажный и коррумпированный политик, как Адам Шифф, Роберт Менендес, Фрэнк Паллоне, Нэнси Пелоси. Все эти лица имеют скелеты в шкафу и постепенно федеральное правительство добирается до каждого из них. Все перечисленные фигуры на разных этапах своей карьеры имели (или умеют до сих пор) устойчивые связи с армянским лобби.

Разоблаченный губернатор Миннесоты тоже не отстает от своих однопартийцев. Речь о системной политической поддержке инициатив, продвигаемых армяно-американскими организациями.

Во время пребывания в Палате представителей Уолз неоднократно подписывал и поддерживал резолюции, продвигаемые такими структурами, как Armenian National Committee of America (ANCA), включая документы, касающиеся признания так называемого "геноцида армян", а также заявлений, направленных против Турции. Эти шаги фиксировались в официальных рейтингах армянских лоббистских организаций, где Уолз стабильно получал положительные оценки (и не только) как $дружественный$ политик.

Уолз открыто заявлял, что считает признание армянского нарратива вопросом "моральной ответственности США", подчеркивая, что поддерживает эту повестку, даже несмотря на отсутствие значительного армянского электората в его округе. Подобные заявления регулярно использовались армянскими организациями в качестве примера "принципиальной позиции американских политиков".

Армяно-американские организации продолжают включать его в перечень политиков, демонстрировавших последовательную поддержку их интересов на федеральном уровне.

Что сделал Тим?

Для начала отметим, что Дональд Трамп не раз называл Уолза умственно отсталым и обвинял его в том, что Миннесоту превратили в центр отмывания денег. Скандал разразился, собственно, вокруг этого - из-за масштабного мошенничества в социальных программах штата. Причем, чем глубже копают власти, тем больше становится ясным, что вовлечены ключевые представители демократического истеблишмента штата. В частности, кроме Уолза, замешаны конгрессвумен Ильхан Омар и генпрокурор штата Кит Эллисон.

По данным федеральной прокуратуры США, через социальные и гуманитарные программы Миннесоты с 2018 года прошло около 18 миллиардов долларов федеральных средств. Эти деньги находились под контролем губернатора и именно они стали базой для масштабных отмываний. Следствие исходит из того, что значительная часть этого объема, по оценкам - до половины, прошла через мошеннические конструкции, оформленные как легальная социальная помощь.

Одним из ключевых элементов всей схемы стала инициатива The Meals Act, продвинутая в 2020 году конгрессвумен Ильхан Омар. Под соусом "срочной помощи" в период пандемии закон резко расширил финансирование программ питания, при этом требования к проверкам и контролю были фактически сведены к минимуму. Именно эта правовая конструкция, по версии федеральных следователей, создала условия, при которых стало возможным дело Feeding Our Future - крупнейшее мошенничество, связанное с COVID-программами в истории США.

В рамках этой схемы более 250 миллионов долларов были списаны под видом организации питания детей во время пандемии. Фиктивные некоммерческие организации массово отчитывались о десятках тысяч якобы ежедневно накормленных детей, тогда как реальные точки питания либо отсутствовали физически, либо существовали формально. Деньги выводились через аффилированные компании, фиктивные контракты и подставные счета. Причем годами и без какого-либо эффективного вмешательства со стороны властей штата.

Отдельное внимание привлек факт, что после принятия The Meals Act Омар публично отмечала продвижение инициативы, устроив мероприятие в ресторане Safari, владельцем которого впоследствии оказался осужденный преступник, что стало наглядной иллюстрацией того, насколько политические решения, публичная демонстрация успеха и криминальные последствия оказались переплетены.

Афера не ограничилась программами питания. В делах по линии Medicaid фигурируют также десятки миллионов долларов - от 20 до 40 по каждому из выявленных направлений. Средства списывались якобы на услуги детям с инвалидностью и аутизмом, которые либо не предоставлялись вовсе, либо существовали исключительно в отчетной документации. Аналогичные суммы проходят по программам социального жилья и социальной адаптации. В совокупности речь идет о сотнях миллионов долларов подтвержденного или инкриминируемого ущерба, уже зафиксированного в обвинительных актах.

Параллельно федеральные органы озвучили оценку возможного общего масштаба аферы. По результатам предварительного анализа 14 программ, администрируемых Миннесотой, потенциальные потери могут составлять от 5 до 9 миллиардов долларов. Уолз, конечно же, отвергает все обвинения, однако сам факт исчезновения средств в таком объеме, как минимум, ставит под сомнение его способность выполнять базовые функции надзора.

Кроме того, часть средств была выведена за пределы США, включая международные переводы. Конечные получатели этих денег до сих пор не установлены. По некоторым данным, это могут быть террористические группировки в Сомали. Именно этот аспект сделал дело предметом обсуждения в контексте национальной финансовой безопасности и стал основанием для требований расширенного федерального расследования.

Ответственность Уолза в этой истории носит прямой характер. Есть также и т.н. "политические пожертвования" (взятки), поступавшие в адрес Уолза от окружения Кита Эллисона, что говорит о координации между ключевыми фигурами штата.

Короче говоря, сложилась устойчивая закономерность: демократы, выстраивающие тесные и долгосрочные отношения с армянским лобби, с завидной регулярностью оказываются замешанными в коррупционных историях, финансовых махинациях и уголовных расследованиях. Повторяется слишком часто, чтобы продолжать делать вид, что речь идет о случайностях. Скандал в Миннесоте лишь подтвердил это правило.