В США хотят отменить 907-ую поправку: армянское лобби в истерике

Автор: Ибрагим Алиев

Впервые в Конгрессе США внесен законопроект о полной отмене 907-й поправки к Закону "О поддержке свободы". Его представила конгрессвумен от Республиканской партии Паулина Луна. Документ сразу был передан в Комитет по иностранным делам Палаты. Шаг, конечно же, разумный, учитывая то, что поправка никогда не была оправданной и лишь ограничивала сотрудничество между США и Азербайджаном. Однако, как вы, наверное, догадались, внесение законопроекта вызвало тотальную истерику в Армянском Национальном Комитете Америки (ANCA). Лобби сразу бросилось устраивать "охоту на ведьм".

Для начала напомним, что это не первая попытка пересмотреть 907-ю поправку - в прошлом Конгресс уже выдвигал инициативы, позволявшие президенту временно обходить ее действие. Но нынешний проект отличается принципиально: он направлен не на временную приостановку, а на полную и окончательную отмену, что, безусловно, заставило ANCA занервничать, ведь поправка, принятая в октябре 1992 года под давлением армянского лобби, предусматривает прекращение американской военной и финансовой помощи Азербайджану.

В 2001 году Сенат принял поправку к Закону об ассигнованиях на иностранные операции, экспортное финансирование и смежные программы на 2002 г., предоставляющую президенту право приостановить действие 907-й статьи. С тех пор, президенты США ежегодно подписывают указ о продлении приостановки действия данной статьи. То есть она давно полностью себя изжила. Тем не менее в 2023 г. тогдашний президент Джо Байден не стал продлевать приостановление поправки. И то причина понятна - Байден являлся лицемерной и однобокой личностью, а его демпартия давно оказывала любую поддержку армянскому лобби, которое регулярно выплачивает бонусы за продвижение угодных и "необходимых" инициатив.

Узнав, что Паулина Луна является инициатором ликвидации этого абсолютно бессмысленного закона, кураторы ANCA в первую очередь бросились в просторы соцсети Х, где призывают срочно звонить в ее офис и требовать объяснения.

"ПОЧЕМУ? Звоните, требуйте от Паулины Луны почему она внесла законопроект, вознаграждая Азербайджан за геноцид армянских христиан. Богатый нефтью Азербайджан не достоин денег американских налогоплательщиков".

Прежде чем ответить на этот истеричный бред, давайте узнаем, кто такая Паулина Луна.

Все, что нужно о ней знать - это то, что в Конгрессе Луна входит в число представителей "America First"-крылa Республиканской партии и поддерживает внешнеполитическую линию, ориентированную на укрепление союзов США с партнёрами по безопасности. То есть, учитывая важность сотрудничества с Азербайджаном для США, сразу понятно, что законопроект, сколько бы ни орали в ANCA, является логичным и своевременным шагом, полностью соответствующим стратегическим интересам Вашингтона и долгосрочной линии на укрепление партнерства с Баку.

Во-вторых, в истериках это не указано, но Паулина предложила еще один законопроект - связанный с запретом инсайдерской торговли в Конгрессе США. Помните Дональд Трамп говорил, что пора "вычистить болото", намекая на коррумпированных конгрессменов и сенаторов от демократической партии? Видимо, это часть процесса. Речь идёт не о том, чтобы ужесточить действие уже существующих законов, а о том, чтобы полностью запретить членам Конгресса и некоторым их родственникам покупать или продавать отдельные акции компаний, поскольку это создаёт риск использования служебной информации в личных интересах. Угадайте, кто стоит во главе списка по инсайдерской торговле? Нэнси Пелоси. Да, та самая, которая пыталась оказать всяческую поддержку армянству в вопросах против Азербайджана.

Многие коллеги Луны выразили поддержку ее инициативам, что неудивительно. Удивляется только ANCA, бред которого поистине не знает границ.

Постоянно твердят о "геноциде", при том, что никакого геноцида не было. Ни кого не убили ведь, ни в кого не стреляли. Смешно еще, как Азербайджан пытаются выставить "христианофобской страной", указывая на то, что "выгнали бедных несчастных христиан". Правда, никто никого не выгонял. Все было иначе. Армянам по итогам антитеррористической операции 2023-го года, после которой был полностью восстановлен суверенитет Азербайджана, было предложено остаться. Нужно было лишь принять гражданство нашей страны. Что они сделали? Решили уехать. До-бро-воль-но! Ни одна международная организация, ни один американский госорган, ни один суд, ни одно международное расследование никогда не признавали действий Азербайджана "геноцидом". И не признают.

Тогда какое право имеет ANCA устраивать "охоту на ведьм", подливать масло в огонь и призывать звонить в офис Луны и требовать объяснения? Понятно, что никакого, но учитывая ненависть, которая имеется у армянского лобби к Азербайджану, будем не удивлены, если конгрессвумен получит угрозы расправы, что, в принципе, тоже является глупой затеей, ибо озвучивших их сразу же найдут. Это Флорида. Там полиция абсолютно не церемонится.

Фраза о том, что "богатый нефтью Азербайджан не достоин денег американских налогоплательщиков" звучит особенно абсурдно в устах структуры, которая годами лоббировала выделение из бюджета США прямой помощи Армении, включая программы безопасности. То есть когда речь идет об армянах - миллионы долларов это, по мнению ANCA, "идея отличная", а когда речь идет о Баку это внезапно становится "недостойным" шагом? Ну-ну.

Вообще-то, помощь США Азербайджану никогда не была "вознаграждением". Это инструмент собственной американской стратегии. США заинтересованы в Азербайджане как в партнере, обеспечивающем энергетическую безопасность Европы, транзит критически важных ресурсов, стабильность в Каспийском регионе и сдерживание деструктивных сил. То, что ANCA отказывается это понимать - их проблема. Американская внешняя политика не будет прогибаться из-за кучки лоббистов.

Короче говоря, отмена 907-й поправки - не про деньги. Это про устранение ненужного законодательного механизма, мешавшего США сотрудничать с одной из ключевых региональных держав Южного Кавказа. Поправке давно пора оказаться на свалке истории и надеемся, что законопроект будет принят и одобрен. Ее ликвидация - это наведение порядка, а не "вознаграждение". Намотайте себе на ус, господа в ANCA.