Цепная авария в Товузе,

В Товузе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, находившийся в движении легковой автомобиль марки "ВАЗ 2107" потерял управление. В результате "ВАЗ 2107" врезался в припаркованные на обочине "Mercedes" и "ВАЗ 21011".

Водитель "ВАЗ 2107" получил травмы.

По факту проводится расследование.