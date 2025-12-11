https://news.day.az/society/1801533.html

Цепная авария в Товузе, есть пострадавший - ФОТО

В Товузе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, находившийся в движении легковой автомобиль марки "ВАЗ 2107" потерял управление. В результате "ВАЗ 2107" врезался в припаркованные на обочине "Mercedes" и "ВАЗ 21011". Водитель "ВАЗ 2107" получил травмы. По факту проводится расследование.