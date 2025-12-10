https://news.day.az/world/1801490.html США и Швейцария заключили сделку о снижении пошлин задним числом Сделка между США и Швейцарией по снижению американских пошлин с 39% до 15% вступит в силу задним числом. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили на сайте швейцарского правительства. "США вводят потолок таможенных пошлин в размере 15% на импорт из Швейцарии. Это правило применяется задним числом с 14 ноября 2025 года.
США и Швейцария заключили сделку о снижении пошлин задним числом
Сделка между США и Швейцарией по снижению американских пошлин с 39% до 15% вступит в силу задним числом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили на сайте швейцарского правительства.
"США вводят потолок таможенных пошлин в размере 15% на импорт из Швейцарии. Это правило применяется задним числом с 14 ноября 2025 года. Взамен Швейцария снизит импортные пошлины на некоторые виды рыбы и сельскохозяйственной продукции из США", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что основанием для подобного решения стало совместное заявление Швейцарии, Лихтенштейна и США, опубликованное 14 ноября.
