США и Швейцария заключили сделку о снижении пошлин задним числом

Сделка между США и Швейцарией по снижению американских пошлин с 39% до 15% вступит в силу задним числом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили на сайте швейцарского правительства.

"США вводят потолок таможенных пошлин в размере 15% на импорт из Швейцарии. Это правило применяется задним числом с 14 ноября 2025 года. Взамен Швейцария снизит импортные пошлины на некоторые виды рыбы и сельскохозяйственной продукции из США", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что основанием для подобного решения стало совместное заявление Швейцарии, Лихтенштейна и США, опубликованное 14 ноября.