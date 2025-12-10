Средний коридор ещё больше повышает значимость региона

Средний коридор ещё больше повышает значимость региона.

Об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, заместитель председателя Аналитического центра Baku Network Сахиль Керимли на панельном заседании "Будущее Кавказа и Среднего коридора: экономика, транспорт и энергетика" в Анкаре, сообщает Day.Az.

Он подчеркнул, что Кавказский регион является стратегическим мостом между Европой и Азией.

"Глобальные торговые потоки меняются, в мире формируется новый порядок. В этом контексте Средний коридор еще больше повышает значимость региона. Экономическое значение Среднего коридора в первую очередь связано с увеличением товарооборота. Он позволяет быстрее и безопаснее транспортировать товары с Востока на Запад. Страны Южного Кавказа увеличат свой экономический доход как транзитные страны, и объем торговли в регионе расширится", - сказал С. Керимли.

По его словам, развитие портов, железных дорог и таможенных пунктов вдоль коридора также приведёт к созданию новых рабочих мест.

"Региональная интеграция будет усилена, совместные инфраструктурные проекты еще больше расширят экономическое сотрудничество между нашими странами. Южный Кавказ станет центром торговли. Средний коридор играет стратегическую роль в качестве альтернативы как Северному, так и Южному коридорам и снижает риски для международных компаний. Предотвращаются потери времени при транспортировке грузов. Средний коридор короче традиционного морского пути, что сокращает время доставки и транспортные расходы", - отметил С. Керимли.

Он также подчеркнул важную роль Среднего коридора в энергетической безопасности Европы.

"Диверсификация источников энергии является стратегической целью для Европы, и Южный Кавказ - ключевое звено в реализации этой цели. Южный Кавказ и Средний коридор еще больше укрепляют свои стратегические позиции на торговой, транспортной и энергетической карте XXI века. Регион является не только транзитной зоной, но и важной платформой для глобальной экономической безопасности, энергетической диверсификации и международного сотрудничества", - сказал он.

С. Керимли отметил, что развитие инфраструктуры, экономическая интеграция и стабильность являются основными факторами, еще больше повышающими это значение.

"Азербайджан и Турция - два братских государства, которые очень тесно сотрудничают как в политической, так и в экономической сферах. Мы всегда рядом друг с другом", - сказал он.

Отметим, что в Анкаре состоялась панельная дискуссия на тему "Будущее Кавказа и Среднего коридора: экономика, транспорт и энергетика", организованная Центром прикладных и научных исследований тюркского мира при Университете Гази в сотрудничестве с Азербайджанским центром анализа международных отношений и Турецким фондом политических и стратегических исследований (TURKPAV).

В мероприятии участвовали ректор Университета Гази профессор Угур Унал, заместитель главы миссии посольства Азербайджана в Анкаре - советник Эльдар Алиев, председатель комиссии по общественной работе, реконструкции, транспорту и туризму Великого национального собрания Турции, депутат от Партии справедливости и развития из Трабзона Адиль Караисмаилоглу, заместитель председателя Аналитического центра Baku Network Сахиль Керимли, эксперт Азербайджанского центра анализа и международных отношений Фуад Абдуллаев, редактор Азербайджанского государственного телевидения Махир Гарибов и др.