https://news.day.az/world/1801239.html Трамп назвал свое самое любимое слово Американский президент Дональд Трамп заявил, что его любимым словом является "пошлина". Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, слова американского лидера приводит NBC News. "Помните, когда я говорил "пошлина"? Моим любимым словом является "пошлина"", - назвал он слово.
Трамп назвал свое самое любимое слово
Американский президент Дональд Трамп заявил, что его любимым словом является "пошлина".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, слова американского лидера приводит NBC News.
"Помните, когда я говорил "пошлина"? Моим любимым словом является "пошлина"", - назвал он слово.
Политик объяснил свой выбор тем, что пошлины приносят сотни миллиардов долларов в бюджет США. По словам Трампа, они обеспечивают приток инвестиций в страну, кроме того, оказывают помощь американским фермерам.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре