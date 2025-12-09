https://news.day.az/world/1800980.html Пожар в колледже в России - ВИДЕО В Новосибирском педагогическом колледже произошел пожар. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Огонь начался в кабинете на третьем этаже и перекинулся на крышу. Из здания эвакуировали 670 человек. К счастью, пострадавших нет. На месте работает штаб пожаротушения, задействованы 67 специалистов и 17 единиц техники.
