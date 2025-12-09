Пожар в колледже в России

В Новосибирском педагогическом колледже произошел пожар.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Огонь начался в кабинете на третьем этаже и перекинулся на крышу.

Из здания эвакуировали 670 человек. К счастью, пострадавших нет. На месте работает штаб пожаротушения, задействованы 67 специалистов и 17 единиц техники. Тушение продолжается.

Представляем вашему вниманию видео с места событий:

