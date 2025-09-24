https://news.day.az/world/1782803.html

Пожар в крупнейшем зоопарке России - ВИДЕО

В крупнейшем зоопарке России, который находится в Новосибирске, произошел пожар. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Возгорание обнаружили вчера вечером, к утру его удалось потушить. Но спасти животных из огня не смогли, некоторые погибли. Представляем вашему вниманию данное видео: