Пожар в крупнейшем зоопарке России

В крупнейшем зоопарке России, который находится в Новосибирске, произошел пожар.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Возгорание обнаружили вчера вечером, к утру его удалось потушить. Но спасти животных из огня не смогли, некоторые погибли.

