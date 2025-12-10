SOCAR и Saipem нацелились на расширение партнерства

Обсуждены вопросы дальнейшего расширения партнерства Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOCAR) и Saipem.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись в ходе встречи 10 декабря президента SOCAR Ровшана Наджафа с главным исполнительным директором и генеральным менеджером компании Saipem S.p.A. Алессандро Пулити.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность сотрудничеством между SOCAR и Saipem S.p.A., обсуждены потенциальные возможности сотрудничества по проектам, реализуемым Saipem S.p.A. в Азербайджане.

Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно дальнейших шагов, которые будут способствовать расширению взаимного партнерства.