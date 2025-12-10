США захотели получать данные из социальных сетей въезжающих в страну туристов

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа захотела получать данные из социальных сетей за последние пять лет от всех въезжающих в страну туристов. Об этом говорится в уведомлении Таможенно-пограничной службы, опубликованном в официальном журнале правительства США Federal Register (FR), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что предоставление соответствующих сведений хотят сделать обязательным для всех иностранцев, вне зависимости от того, нужна ли им виза для въезда в США или нет.

Также сообщается, что Таможенно-пограничная служба Соединенных Штатов помимо информации из соцсетей будет собирать и другие данные об иностранцах. В их числе адреса электронной почты и номера телефонов за последние пять лет, а также имена и адреса членов семьи.