В Анкаре состоялась панельная дискуссия «Будущее Кавказа и Среднего коридора»

В конференц-зале имени Мимара Кемаледдина в Анкаре прошла панельная сессия под названием "Будущее Кавказа и Среднего коридора: экономика, транспорт и энергия".

Как передает Day.Az, в мероприятии приняли участие ректор Университета Гази профессор Угур Унал, заместитель руководителя миссии посольства Азербайджана в Турции, советник Эльдар Алиев, председатель Комиссии по общественным работам, строительству, транспорту и туризму Великого национального собрания Турции (ВНСТ) и депутат от Трабзона от партии АК Адиль Караисмаилоглу, заместитель директора исследовательского центра Baku Network Сахиль Керимли, эксперт Центра международных отношений и аналитики Азербайджана Фуад Абдуллаев, редактор Государственного телевидения Азербайджана Махир Гарибов и множество других приглашенных гостей.

"НАША ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ТЮРКСКОГО МИРА"

Выступая на мероприятии, Эльдар Алиев подчеркнул, что Азербайджан является связующим звеном между Турцией и Центральной Азией, и отметил, что все проекты, реализованные совместно с Турцией с момента обретения независимости, были основаны на концепции связности и транспортного сообщения.

"Сначала нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, затем газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, позже трансформировавшийся в TANAP, далее железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Эти проекты были направлены на то, чтобы перенести центр торговли между Востоком и Западом в этот регион, обеспечивая доставку энергии и товаров. Они усиливали как экономическое значение региона, так и его политическое и геополитическое влияние. Особенно в последнее время это стало заметнее на фоне обсуждений вокруг Зангезурского коридора.

Регион, называемый Зангезуром, представляет собой 40-километровый участок, который после создания Советского Союза был отделён от Азербайджана и передан Армении. Это была территория, где азербайджанские тюрки составляли подавляющее большинство. Сначала территория была политически присоединена к Армении, позже советская администрация провела депортацию азербайджанских тюрков из Армении в 1948 году, а в 1988 году была завершена этническая чистка. В результате связь между Турцией и Азербайджаном, а также между Нахчываном и Восточным Зангезуром была фактически разорвана. Сегодня прямое сообщение между Турцией и Азербайджаном невозможно без прохождения через третью страну.

Именно поэтому открытие Зангезурского коридора - причём безопасное и без какого-либо вмешательства сторонних государств - имеет для нас первостепенное значение с точки зрения единства тюркского мира. В последние дни обсуждается вопрос названия этого коридора, поскольку территория юридически считается армянской. У Азербайджана нет претензий на земли какого-либо государства. Вопрос аренды данной территории США является исключительной темой отношений между Арменией и США. Для нас главное, чтобы Азербайджан и Турция могли проходить через эту территорию без контроля Армении. Наша основная цель - обеспечить единство тюркского мира".

"СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ"

Заместитель директора исследовательского центра Baku Network Сахиль Керимли заявил, что Южный Кавказ - включая Азербайджан - выступает стратегическим мостом между Европой и Азией, отметив:

"Глобальные торговые потоки меняются, в мире формируется новый порядок. В этом контексте Средний коридор ещё больше усиливает значение региона. Его экономическая важность заключается прежде всего в росте объёмов торговли. Коридор позволяет сделать транспортировку грузов с Востока на Запад более быстрой и безопасной. Страны Южного Кавказа, выполняя роль транзитных государств, увеличат свои экономические доходы. Региональный торговый оборот возрастёт, параллельно будет развиваться логистика и сфера услуг. На всём протяжении коридора будут создаваться порты, железнодорожные линии и таможенные пункты, что приведёт к появлению новых рабочих мест.

Региональная интеграция также будет укрепляться. Совместные инфраструктурные проекты углубят экономическое сотрудничество между нашими странами. Южный Кавказ превратится в торговый центр. Средний коридор является альтернативным маршрутом и играет стратегическую роль. Будучи альтернативой северному и южному направлениям, он снижает риски для международных компаний и государств. Экономится время при транспортировке грузов. Средний коридор короче традиционного морского маршрута, что сокращает сроки доставки и транспортные расходы".

Керимли также подчеркнул важность Среднего коридора в обеспечении энергетической безопасности Европы:

"Диверсификация энергетических ресурсов является стратегической задачей ЕС, и Южный Кавказ - ключевое звено в её реализации. Южный Кавказ и Средний коридор укрепляют свои позиции на торговой, транспортной и энергетической карте XXI века. Регион становится не просто транзитным пространством, но и важной платформой для глобальной экономической стабильности, энергетической диверсификации и международного сотрудничества. Развитие инфраструктуры, взаимная экономическая интеграция и стабильность - базовые факторы, которые будут усиливать эту значимость. Азербайджан и Турция - две братские страны, которые ведут тесное политическое и экономическое сотрудничество во всех сферах. Мы всегда поддерживаем друг друга".

"ОПРЕДЕЛИЛАСЬ ВАЖНАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА"

Ректор Университета Гази профессор Угур Унал отметил:

"Сегодня перед нами выступают очень уважаемые специалисты, каждый из которых подробно осветит тему и поделится своими мыслями. С интересом ждёте их выступлений. Мы будем говорить о Кавказе, тюркском мире, будущем региона, энергетике, экономике, транспорте. Среди нас присутствуют настоящие эксперты. Я и раньше много занимался историческими документами, касающимися тюркского мира. Формируя видение будущего, нельзя забывать исторический процесс, поскольку, игнорируя его, можно столкнуться с непредвиденными последствиями. Сегодня Турция и Азербайджан, благодаря лидерству своих глав государств и общему видению будущего, рука об руку определили важную дорожную карту. Я убеждён, что это сотрудничество будет продолжаться и дальше".