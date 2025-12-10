В Азербайджане модернизируются системы управления в области HSE

В последние годы в Азербайджане были модернизированы системы управления в области здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды (HSE).

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный директор SOCAR Downstream Management LLC Эмиль Алхаслы, выступая на III Саммите по промышленной безопасности в Баку.

Он отметил, что начался новый этап в укреплении технологической безопасности и систематическом управлении рисками на перерабатывающих предприятиях SOCAR.

"В рамках этого процесса усиливаются барьеры безопасности на предприятиях, снижаются эксплуатационные риски, а культура безопасности выводится на новый уровень. Поскольку ошибки, допущенные в сфере безопасности технологических процессов могут в одно мгновение привести к серьезным последствиям, это направление считается приоритетным для SOCAR", - сказал Э.Алхаслы.