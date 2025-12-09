https://news.day.az/officialchronicle/1801063.html

В Братиславе дан официальный прием в честь Президента Ильхама Алиева - ФОТО

8 декабря в Братиславе от имени Президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини был дан официальный прием в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главы государств выступили на приеме. Новость обновляется