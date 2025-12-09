Бундестаг одобрит оборонные заказы на более чем €50 млрд

Парламент ФРГ намерен одобрить 29 оборонных заказов на рекордную сумму в €52 млрд ($61 млрд) для модернизации бундесвера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Заказы охватывают широкий спектр вооружений и услуг, включая €22 млрд на основное военное снаряжение и обмундирование, €4,2 млрд на боевые машины пехоты, €3 млрд на системы противоракетной обороны и боеприпасы для них, а также €1,6 млрд на спутники", - говорится в материале.

Авторы статьи сообщают, что решение о масштабном финансировании бундесвера было принято после того, как канцлер ФРГ Фридриха Мерца заявил, что современный мир полностью изменился, и теперь Германия должна получить возможность защищать свои интересы, своих граждан и свою территорию.