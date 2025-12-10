Мирный план Европы и Украины передадут США

Украина вместе с европейскими союзниками планирует уже завтра, 10 декабря, передать США свое видение мирного плана.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время ответа на вопросы журналистов заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства отметил, что работа по обновленному мирному плану Украины и Европы продолжается на уровне советников по нацбезопасности. Его американцам еще не передавали.

"Работаем сегодня и завтра. Я думаю, завтра уже передадим", - уточнил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что после его переговоров в Лондоне с лидерами Франции, Британии и Германии там остались советники по нацбезопасности.

По словам украинского лидера, они работают над последней версией мирного плана США, которую привез из Майами секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.