Азербайджан и НАТО обсудили направления развития сотрудничества

9 декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией под руководством заместителя начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе (SHAPE) − начальника Управления партнерства контр-адмирала Юсуфа Карагюлле, совершающего визит в Азербайджан в рамках "16-х Дней НАТО".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Поприветствовав гостей, министр обороны отметил, что отношения между Азербайджаном и НАТО представляют особую значимость и вносят ценный вклад в развитие профессиональных военных кадров обеих сторон.

Высоко оценив роль НАТО в обеспечении мира и безопасности во всём мире, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что Азербайджан всегда придает значение взаимному сотрудничеству с Альянсом и обратил внимание на то, что в рамках Концепции оперативных возможностей (КОВ) в Объединённые силы заявлены дополнительные силы.

Контр-адмирал Ю.Карагюлле высоко оценил расширение сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также участие нашей страны в продвижении безопасности и стабильности, реализуемых Альянсом, и в операциях по реагированию на кризисы. Была особо подчеркнута эффективность взаимных визитов и встреч, проводимых в различных форматах.

Был высоко оценен профессионализм более 40 офицеров Азербайджанской Армии, служивших в штабах НАТО в рамках Концепции штабного элемента партнерства.

На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в военной и военно-образовательной областях, были обсуждены планы на будущее.

Было сообщено, что до 250 представителей Азербайджанской Армии участвовали в 146 международных мероприятиях, проводившихся за рубежом, а 395 человек − в 33 мероприятиях НАТО, организованных в нашей стране в рамках Программы "Партнёрство во имя мира".

Отметим, что в рамках "16-х Дней НАТО", которые будут проходить до 12 декабря, гости посетят несколько воинских частей и специальные военно-учебные заведения, действующие в подчинении Национального университета обороны", - говорится в информации ведомства.