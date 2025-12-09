Подписан контракт на строительство опорного блока платформы по проекту «Шахдениз Компрессия»

Консорциум "Шахдениз" объявляет о подписании еще одного важного строительного контракта в целях обеспечения продвижения по графику проекта "Шахдениз Компрессия", утвержденного в начале этого года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на bp.

Стоимость данного контракта составляет 156 миллионов долларов США и охватывает строительство опорного блока и свай для платформы по проекту. Контракт предоставлен компаниям "BOS Shelf LLC" и "BOS Shelf International FZCO" (вместе называемым "BOS Shelf").

Объем работ по контракту включает инженерные работы по монтажу и установке, трубопрокатные работы, изготовление и сборку опорного блока весом 9900 тонн и трубных свай, боковых свай весом 5800 тонн, эксплуатационные испытания монтажных систем, а также погрузку и крепление готового опорного блока на барже для отправки в море. Все производственно-монтажные работы будут выполняться на строительном участке Бакинского завода глубоководных оснований имени Гейдара Алиева при полном использовании местной инфраструктуры и ресурсов. Ожидается, что примерно 97% рабочей силы, привлеченной к исполнению контракта, будут составлять граждане Азербайджана, а общий объем работ - около 2 миллионов рабочих часов. Планируется начать работы в четвертом квартале 2025 года и завершить в первом квартале 2028 года.

Главный менеджер bp по проекту Ильгар Мамедов отметил, что это очередной важный этап для проекта "Шахдениз Компрессия" и компании bp как оператора.