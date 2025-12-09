Каллас пригрозила Китаю

Европейский союз (ЕС) располагает рычагами значительного экономического давления на Китай. С таким заявлением выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, трансляция доступна на YouTube-канале Европейского парламента, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У ЕС есть значительное экономическое влияние в мире. У нас больше рычагов давления на Китай, чем мы обычно склонны считать", - подчеркнула глава евродипломатии.

По мнению Каллас, принятие администрацией президента США новой Стратегии национальной безопасности дает Евросоюзу сигнал о необходимости быть более уверенным не только по отношению к России и Китаю, но и к Вашингтону.

Еврочиновник добавила, что новая стратегия экономической безопасности объединения указывает все возможные инструменты давления.