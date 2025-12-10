Крупный пожар на химзаводе в Турции

В промышленной зоне района Яхшиян провинции Кырыккале на заводе "Bahadır Kimya" по неизвестной причине вспыхнул крупный пожар. Инцидент произошёл утром, и огонь за короткое время охватил всю территорию предприятия.

Как передает Day.Az, во время пожара были слышны серии взрывов. На место происшествия направлено большое количество пожарных расчётов, а также полицейские, жандармерия и бригады скорой помощи.

Наличие в производственных цехах моторных масел, антифриза и аэрозольных спреев, относящихся к продукции с высокой воспламеняемостью, способствовало быстрому распространению огня.

В целях безопасности завод и все прилегающие предприятия были эвакуированы. Пожарные продолжают работу по ликвидации возгорания.