https://news.day.az/politics/1801037.html Милли Меджлис принял новый законопроект «О Внутренних войсках» На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение новый законопроект "О Внутренних войсках". Как передает Day.Az, с момента вступления в силу этого Закона закон "О статусе Внутренних войск" будет отменён. Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
Милли Меджлис принял новый законопроект «О Внутренних войсках»
На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение новый законопроект "О Внутренних войсках".
Как передает Day.Az, с момента вступления в силу этого Закона закон "О статусе Внутренних войск" будет отменён.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре