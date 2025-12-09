Милли Меджлис принял новый законопроект «О Внутренних войсках»

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение новый законопроект "О Внутренних войсках".

Как передает Day.Az, с момента вступления в силу этого Закона закон "О статусе Внутренних войск" будет отменён.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.