На Ирак обрушились сильнейшие дожди

Пока в Иране продолжается засуха, сильнейшие в этом веке дожди обрушились на провинцию Сулеймания в соседнем Ираке.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По всей провинции уже вторые сутки продолжаются наводнения, есть погибшие.