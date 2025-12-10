https://news.day.az/world/1801322.html На Ирак обрушились сильнейшие дожди - ВИДЕО Пока в Иране продолжается засуха, сильнейшие в этом веке дожди обрушились на провинцию Сулеймания в соседнем Ираке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По всей провинции уже вторые сутки продолжаются наводнения, есть погибшие.
На Ирак обрушились сильнейшие дожди - ВИДЕО
Пока в Иране продолжается засуха, сильнейшие в этом веке дожди обрушились на провинцию Сулеймания в соседнем Ираке.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По всей провинции уже вторые сутки продолжаются наводнения, есть погибшие.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре