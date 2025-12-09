https://news.day.az/tourism/1800984.html

Анталью затопило - ВИДЕО

Турецкую Анталью третий день подряд заливают сильные дожди. В результате курортный регион затопило. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Наводнения начались и в Аланье. Отмечается, что погода не улучшится еще на протяжении суток. Напомним, что ранее в провинции Анталья произошло землетрясение.