Анталью затопило - ВИДЕО
Турецкую Анталью третий день подряд заливают сильные дожди. В результате курортный регион затопило.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Наводнения начались и в Аланье.
Отмечается, что погода не улучшится еще на протяжении суток.
Напомним, что ранее в провинции Анталья произошло землетрясение.
