Сильное землетрясение в Турции
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал NTV.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в провинции Анталья в 13:21 по местному времени и ощущалось в соседних с ней районах.
Землетрясение произошло на глубине 28,25 километра.
О последствиях землетрясения информации не приводится. Известно лишь, что стихия вызвала панику среди горожан.
