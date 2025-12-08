Сильное землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в провинции Анталья в 13:21 по местному времени и ощущалось в соседних с ней районах.

Землетрясение произошло на глубине 28,25 километра.

О последствиях землетрясения информации не приводится. Известно лишь, что стихия вызвала панику среди горожан.