Из Азербайджана в Армению поступит первая партия топлива
Грузия дала разрешение на однократный бесплатный провоз партии топлива из Азербайджана в Армению.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
"5 декабря текущего года правительство Грузии получило от партнерских стран запрос на осуществление разовой транзитной перевозки топлива из Азербайджана в Армению через территорию Грузии.
По решению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, "Грузинской железной дороге" было незамедлительно поручено выполнить данный железнодорожный транзитный перевоз полностью бесплатно, однократно. Об этом решении были уведомлены официальные стороны", - говорится в заявлении.
В ведомстве добавили, что Грузия была и остается стратегическим и надежным партнером как для Азербайджана, так и для Армении.
"Мы всегда выступали и продолжаем выступать за мир и сотрудничество в регионе", - отметили в Министерстве.
Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 21 октября, в частности, сказал, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.
