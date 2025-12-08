Из Азербайджана в Армению поступит первая партия топлива

Грузия дала разрешение на однократный бесплатный провоз партии топлива из Азербайджана в Армению.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

"5 декабря текущего года правительство Грузии получило от партнерских стран запрос на осуществление разовой транзитной перевозки топлива из Азербайджана в Армению через территорию Грузии.

По решению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, "Грузинской железной дороге" было незамедлительно поручено выполнить данный железнодорожный транзитный перевоз полностью бесплатно, однократно. Об этом решении были уведомлены официальные стороны", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что Грузия была и остается стратегическим и надежным партнером как для Азербайджана, так и для Армении.

"Мы всегда выступали и продолжаем выступать за мир и сотрудничество в регионе", - отметили в Министерстве.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 21 октября, в частности, сказал, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.