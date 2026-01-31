В Баку прошел международный зимний турнир по легкой атлетике, организованный при поддержке World Athletics, Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации легкой атлетики Азербайджана и клуба Athletics Club.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на церемонии открытия выступили вице-президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Кенюль Нуруллаева и заведующая сектором Министерства молодежи и спорта Севда Мирзоева, которые отметили значение турнира и пожелали участникам успехов.

Соревнования прошли в Бакинском атлетическом центре. Наряду с местными спортсменами в турнире приняли участие около 60 атлетов, представлявших Таджикистан и Кыргызстан.

В беге на 60 метров среди мужчин победу одержал Тембо Джон, а у женщин лучшей стала Ламия Велиева. В тройном прыжке первое место занял Рустам Мамедов, а в прыжках в длину победил представитель Кыргызстана Тимур Исаков. Также были определены победители в различных дисциплинах среди юношей и девушек в категории U18.