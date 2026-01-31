В Сумгайыте сгорел дом

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на территории поселка Иншаатчылар города Сумгайыт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Сумгайытского городского управления Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, произошедшее в одноэтажном частном жилом доме общей площадью 70 кв. м, было ликвидировано.

В результате пожара сгорели горючие конструкции кровли двухкомнатного дома.

Пострадавших нет.