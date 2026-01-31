https://news.day.az/society/1813106.html В Сумгайыте сгорел дом - ВИДЕО На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на территории поселка Иншаатчылар города Сумгайыт.
В Сумгайыте сгорел дом - ВИДЕО
На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на территории поселка Иншаатчылар города Сумгайыт.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Сумгайытского городского управления Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, произошедшее в одноэтажном частном жилом доме общей площадью 70 кв. м, было ликвидировано.
В результате пожара сгорели горючие конструкции кровли двухкомнатного дома.
Пострадавших нет.
