В Азербайджане ожидается сильный ветер

31 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов ожидается ветреная погода, объявлено жёлтое предупреждение.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Сальяне, Гаджигабуле, Хызы, Гобустане, Шамахы, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Физули, Джабраиле, Гяндже, Гедабее, Дашкесане, Горанбое, Нафталане и Мингячевире в соответствии с жёлтым предупреждением будет дуть юго-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.