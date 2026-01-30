В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о двойных стандартах российских медиа.

Day.Az представляет публикацию:

Читать, как "Московский комсомолец" переживает из-за "затянувшегося следствия" в Азербайджане - это испытание на память.

Короткую. Очень.

Ева Меркачева, как всегда, в роли главного специалиста по чужим страданиям: томятся россияне, продлили арест, гуманизм под угрозой. Все по методичке.

Проблема даже не в сочувствии. Проблема в том, что оно включается и выключается по кнопке. Когда дело касается "наших интересов" - мы требуем скорости, прозрачности, швейцарской точности. Когда возникают вопросы к российской стороне - вдруг начинается туман. "Сложно", "нужно время", "минимум эмоций".

Если уж говорить о застрявшем следствии, давайте вспомним не наркоторговцев. Давайте вспомним самолет AZAL, летевший из Баку в Грозный. Катастрофа... Погибшие... Родственники, которые больше года ждут результатов расследования... И вот тут - идеальная тишина. Ни гневных текстов, ни моральных проповедей... Будто ничего и не было... Будто эти люди не заслужили такого же внимания, как "томящиеся" в Баку фигуранты.

Почему? Потому что в этом случае вопросы слишком неприятные?

Пока Меркачева сокрушается о продлении на пару месяцев ареста россиянам, семьи погибших в авиакатастрофе просто ждут. Но их боль не вызывает у журналистки Меркачевой желания писать. Она мешает. Она портит картинку. Требовать от Баку скорейшего завершения уголовного процесса, имея за спиной собственную неразобранную авиационную трагедию, - это даже не двойные стандарты. Эта отлаженная схема. Удобная, теплая, проверенная временем.

Может, вместо того чтобы выжимать очередную слезу из истории про арестованных наркоманов, стоило бы задать простой вопрос: почему там, где счет идет на десятки жизней, следствие не просто затянулось, а будто исчезло?

Но ответы на такие вопросы не пишутся легко. Они обжигают.