США выдвинули требования Ирану

В последние несколько дней президент США Дональд Трамп провел переговоры с властями Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил глава Белого дома, передает C-Span.

Он рассказал, что у США "много очень больших, мощных кораблей, отправляющихся в Иран".

На вопрос о том, какое послание Трамп передал властям Ирана, он ответил, что озвучил два условия: отсутствие ядерного оружия и никаких убийств протестующих.