https://news.day.az/world/1812884.html США выдвинули требования Ирану В последние несколько дней президент США Дональд Трамп провел переговоры с властями Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил глава Белого дома, передает C-Span. Он рассказал, что у США "много очень больших, мощных кораблей, отправляющихся в Иран".
США выдвинули требования Ирану
В последние несколько дней президент США Дональд Трамп провел переговоры с властями Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил глава Белого дома, передает C-Span.
Он рассказал, что у США "много очень больших, мощных кораблей, отправляющихся в Иран".
На вопрос о том, какое послание Трамп передал властям Ирана, он ответил, что озвучил два условия: отсутствие ядерного оружия и никаких убийств протестующих.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре