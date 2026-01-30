https://news.day.az/sport/1812903.html Азербайджанская лыжница успешно выступила на соревнованиях в Андорре - ФОТО Азербайджанская спортсменка Шанель Аксельссон, успешно выступив на международном горнолыжном турнире Trofeu Borrufa в Андорре, добавила очки в свой актив. Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации зимних видов спорта.
Азербайджанская спортсменка Шанель Аксельссон, успешно выступив на международном горнолыжном турнире Trofeu Borrufa в Андорре, добавила очки в свой актив.
Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации зимних видов спорта.
Спортсменка, впервые выступавшая в категории U-14, заняла 5-е место среди 55 спортсменов из 17 стран в соревнованиях по гигантскому слалому.
Trofeu Borrufa считается одним из соревнований, занимающих особое место в мировом горнолыжном календаре, в котором принимают участие молодые и перспективные лыжники.
