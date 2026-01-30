Азербайджанская лыжница успешно выступила на соревнованиях в Андорре

Азербайджанская спортсменка Шанель Аксельссон, успешно выступив на международном горнолыжном турнире Trofeu Borrufa в Андорре, добавила очки в свой актив.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации зимних видов спорта.

Спортсменка, впервые выступавшая в категории U-14, заняла 5-е место среди 55 спортсменов из 17 стран в соревнованиях по гигантскому слалому.

Trofeu Borrufa считается одним из соревнований, занимающих особое место в мировом горнолыжном календаре, в котором принимают участие молодые и перспективные лыжники.